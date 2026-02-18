إعلان

زيلينسكي: ترامب يُمارس تجاهي ضغوطًا غير مبررة لإنهاء الحرب

كتب : مصراوي

04:06 ص 18/02/2026

زيلينسكي وترامب

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطا غير مبررة عليه في محاولة للتوصل إلى حل للحرب المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات بين كييف وموسكو.

وأضاف زيلينسكي خلال مقابلة مع موقع أكسيوس الأمريكي نشرت فجر اليوم الأربعاء، أن أي خطة تتطلب من أوكرانيا التخلي عن الأراضي التي لم تستول عليها روسيا في منطقة دونباس الشرقية سيرفضها الأوكرانيون إذا طرحت في استفتاء.

ووصف زيلينسكي دعوات ترامب المتكررة لأوكرانيا، وليس روسيا، بتقديم تنازلات في إطار التفاوض على خطة سلام بأنها غير عادلة.

ونقل الموقع عن زيلينسكي قوله في المقابلة التي أجريت عبر الهاتف بالتزامن مع إجراء مفاوضين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة محادثات في جنيف: "آمل أن يكون هذا مجرد تكتيك وليس قرارا".

وكان ترامب قد أشار مرتين خلال الأيام القليلة الماضية إلى أن الأمر يعود لأوكرانيا وزيلينسكي لاتخاذ خطوات تضمن نجاح المحادثات.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "على أوكرانيا أن تأتي إلى طاولة المفاوضات بسرعة هذا كل ما أقوله لكم".

وذكر زيلينسكي في المقابلة مع أكسيوس، أن ممارسة الضغط على أوكرانيا قد تكون أسهل مقارنة بروسيا.

ووجّه زيلينسكي الشكر لترامب مجددا على جهوده لإحلال السلام، وقال لموقع أكسيوس، إن محادثاته مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لم تشهد النوع نفسه من الضغوط.

وتابع: "نحن نحترم بعضنا"، مؤكدا أنه ليس من النوع الذي يستسلم بسهولة تحت الضغط.

وقال زيلينسكي، إن الاستجابة لمطلب روسيا بالتخلي عن منطقة دونباس بأكملها سيكون أمرا غير مقبول للناخبين الأوكرانيين إذا طلب منهم النظر في الأمر خلال استفتاء.

وأضاف: "من الناحية العاطفية، الأوكرانيون لن يغفروا هذا أبدا لن يغفروا لي ولن يغفروا للولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الأوكرانيين لا يستطيعون فهم سبب مطالبتهم بالتنازل عن مزيد من الأراضي.

وتابع: "هذا جزء من بلدنا كل هؤلاء المواطنين والعلم والأرض"، وفقا للغد.

زيلينسكي: ترامب يُمارس تجاهي ضغوطًا غير مبررة لإنهاء الحرب
شئون عربية و دولية
