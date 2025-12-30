إعلان

محمد رمضان يروج لحفله الغنائي في استاد القاهرة بعد غياب 6 سنوات

كتب : سهيلة أسامة

12:33 م 30/12/2025

محمد رمضان

روج الفنان محمد رمضان لحفله الغنائي المقرر إقامته يوم 5 يناير المقبل، بعد غيابه لمدة 6 سنوات عن إحياء الحفلات في القاهرة، والمقرر إقامته في استاد القاهرة الدولي.

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع "X": "هشوفكم أخيرًا بعد 6 سنين غياب عن حفلات القاهرة، شعب مصر الأصلي اللي واحشني من زمان، المرة دي حفلتنا في استاد القاهرة، ومعايا على المسرح كأس العالم الأصلي، ودي أقل حاجة تليق بالجمهور المصري الأصيل".

يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان "Beep Beep"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

محمد رمضان

محمد رمضان حفل غنائي استاد القاهرة

