روج الفنان محمد رمضان لحفله الغنائي المقرر إقامته يوم 5 يناير المقبل، بعد غيابه لمدة 6 سنوات عن إحياء الحفلات في القاهرة، والمقرر إقامته في استاد القاهرة الدولي.

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع "X": "هشوفكم أخيرًا بعد 6 سنين غياب عن حفلات القاهرة، شعب مصر الأصلي اللي واحشني من زمان، المرة دي حفلتنا في استاد القاهرة، ومعايا على المسرح كأس العالم الأصلي، ودي أقل حاجة تليق بالجمهور المصري الأصيل".

يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان "Beep Beep"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

