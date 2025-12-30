أحمد عبدالوهاب يتحدث عن صبحي خليل والد زوجته

حل الفنان صبحي خليل ضيفا على برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا" المعروض على قناة "CBC" وتحدثا خلاله عن ذكريات تعارفهما، وكواليس علاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب أعماله الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الحلقة مداخلة هاتفية من الفنان أحمد عبدالوهاب زوج ابنة الفنان صبحي خليل، والذي أعرب عن سعادته بالحديث عن حماه.

وتحدث صبحي عن زوج ابنته أحمد عبدالوهاب وعلاقته الوطيدة به وعن الشروط التي وضعها ليوافق على زواجه منها.

أكد الفنان أحمد عبدالوهاب خلال حديثه أن علاقته بحماه الفنان صبحي خليل قائمة على التفاهم والبساطة منذ البداية، مؤكدا أن أولى ملامح هذه العلاقة ظهرت خلال التحضيرات للزواج والبساطة التي تم بها الأمر حينها دون أية عقبات.

وأضاف: "الأجواء كانت بعيدة عن التعقيد أو الشروط المعتادة، و شعرت بالارتياح والطمأنينة تجاه حمايا الفنان صبحي خليل خاصة أنه لم يطلب مني أمورا فوق طاقتي، قالي ماليش طلبات قلت له امال إحنا قاعدين ليه، ما خلاص نتوكل على الله وفعلا أتممنا الزواج بدون تعقيد".

