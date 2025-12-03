أعلنت نقابة المهن السينمائية، موعد ومكان عزاء المخرج علي سيد الأهل.

وكتبت النقابة، عبر حسابها على فيسبوك: "عزاء الزميل المخرج علي سيد الأهل يوم السبت الموافق 6/12/2025 بمسجد الحامدية الشاذلية - المهندسين، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

وكان المخرج علي سيد الاهل رحل عن عالمنا يوم الإثنين الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٦٣ عاما، وأعلن نجله محمد خبر وفاته، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "انتقل إلى رحمة الله والدي المخرج علي سيد الأهل، الرجاء الدعاء له بالمغفرة والرحمة"

جدير بالذكر أن من أبرز أعمال المخرج علي سيد الأهل، مسرحية "العصمة في إيد حماتي" .