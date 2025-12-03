شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من كواليس العرض الخاص لفيلم "ولنا في الخيال حب" في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت مايان، الصور التي ظهرت فيها بصحبة أبطال العمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إمبارح كان يوم جميل.. من العرض الخاص لفيلم(ولنا في الخيال حب) في الرياض.. هتقدروا تتفرجوا على الفيلم من بكرة في جميع دول الخليج".

يذكر أن، فيلم "ولنا في الخيال حب" عُرض لأول مرة على هامش فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي في أكتوبر الماضي.

والفيلم من تأليف وإخراج سارة رزيق، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، عمر رزيق، وآخرين.