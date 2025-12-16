حمادة هلال يدعم أحمد السقا: "ربنا يحفظك يا أبو الرجولة والجدعنة"

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان حمادة هلال الدعم لصديقه الفنان أحمد السقا، بعد تعرضه لانتقادات عديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية نشره فيديو لدعم محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي.

ونشر حمادة هلال صورة تجمعه مع السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أحمد السقا، النجم الكبير اوى اوى الله يحفظك يا أخويا يا أبو الرجولة والجدعنة وحبيب الكل، الله يحفظك يا أحمد ويبارك فى ست الكل واولادك الله يحفظهم".

أحمد السقا يعلق على انتقادات فيديو محمد صلاح

يذكر أن النجم أحمد السقا، علق على حالة الهجوم والانتقادات التي تعرض لها في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال "السقا": "تعرضت للإهانة أنا وأسرتي في التعليقات، ووجدت شتيمة وتريقة على أبويا وأمي "صعبت علي نفسي، وأنا زعلان لأني جبت لمحمد صلاح الشتيمة من خلال هذا الفيديو".

وأشار الفنان أحمد السقا، إلى أنه سجل فيديو أخر باللغة الإنجليزية بعد نجاح الأول، متابعًا: "قررت تسجيل فيديو بالإنجليزية عشان الناس بره يشوفه تأثير صلاح الكبير في الوطن العربي، وطلبت منهم تقدير هذا الشخص الذي ضحى من أجل ناديهم".

