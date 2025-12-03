"أهم ما أنجز سينمائيا".. ناقد مغربي يدافع عن فيلم "الست" بعد عرضه بمهرجان

شارك المخرج محمد سامي جمهوره ومتابعيه صورًا عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ظهر فيها أثناء تواجده في طائرة خاصة متجهًا إلى المملكة العربية السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وعلق محمد سامي على الصور قائلا: "إلى مهرجان البحر الأحمر السينمائي".

ويُقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي دورته الخامسة في الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر 2025، بمدينة جدة السعودية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن في العالم العربي

