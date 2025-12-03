حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور، على إحياء ذكرى رحيل والدها الفنان أشرف عبد الغفور.

ونشرت ريهام عبدالغفور عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صورة تجمعها بوالدها الراحل، وكتبت: "زي النهاردة من سنتين، فقدت أكتر شخص بيحبني، فقدت أكتر شخص بيفهمني ويسمعني، فقدت أكتر شخص عمري ما احتجت أشرحله نفسي".

وتابعت: "فقدت الحضن اللي بيحسسني إن الدنيا بخير وإني في أمان، فقدت البوسة اللي بتديني طاقة حب أكمل بيها الحياة، فقدت السند، فقدت الأب والإنسان الأعظم والأكرم والأنبل والأحن".

واختتمت ريهام عبد الغفور: "فقدت أبويا وحبيبي وصديقي المقرب، ربنا يرحمك يا حبيبي ويجمعني بيك في الجنة، يارب

أسألكم الفاتحة والدعاء".

يذكر أن الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 3 ديسمبر، عام 2023، إثر حادث سير في طريق مصر إسكندرية الصحراوي.