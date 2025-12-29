آسر ياسين ينشر صور جديدة مع زوجته من عرض فيلم "إن غاب القط"

مايا تهنىء والدها أشرف زكي في عيد ميلاده: كل سنة وأنت عظيم

بين الدهشة وعدم التصديق.. كيف علق أصدقاء ملك حسن على ارتدائها الحجاب؟

ودعت السيناريست إنجي علاء عام 2025 بجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

وصممت إنجي الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي وظهرت داخل محطة قطار وعلقت "وداعا".

آخر مشاركات إنجي علاء الفنية

كانت آخر مشاركات إنجي علاء كسيناريست بمسلسل "كوفيد- 25" بطولة الفنان يوسف الشريف وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

تدور أحداث المسلسل في عام 2025، حول انتشار فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.

اقرأ أيضا:

"الست" في مقدمتها.. أعمال أشعلت معارك في 2025

إبراهيم عيسى يكشف سر نجاح عمرو دياب.. ماذا قال؟