إنجي علاء تودع 2025 بجلسة تصوير بالذكاء الاصطناعي

كتب- مروان الطيب:

06:46 م 29/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إنجي علاء بواسطة الذكاء الاصطناعي
  • عرض 5 صورة
    إنجي علاء
  • عرض 5 صورة
    إنجي علاء من أحدث ظهور
  • عرض 5 صورة
    إنجي علاء تودع عام 2025

ودعت السيناريست إنجي علاء عام 2025 بجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

وصممت إنجي الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي وظهرت داخل محطة قطار وعلقت "وداعا".

آخر مشاركات إنجي علاء الفنية

كانت آخر مشاركات إنجي علاء كسيناريست بمسلسل "كوفيد- 25" بطولة الفنان يوسف الشريف وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.

تدور أحداث المسلسل في عام 2025، حول انتشار فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.

إنجي علاء الذكاء الاصطناعي

