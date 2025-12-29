إنجي علاء تودع 2025 بجلسة تصوير بالذكاء الاصطناعي
كتب- مروان الطيب:
ودعت السيناريست إنجي علاء عام 2025 بجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.
وصممت إنجي الصور بواسطة الذكاء الاصطناعي وظهرت داخل محطة قطار وعلقت "وداعا".
آخر مشاركات إنجي علاء الفنية
كانت آخر مشاركات إنجي علاء كسيناريست بمسلسل "كوفيد- 25" بطولة الفنان يوسف الشريف وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2021.
تدور أحداث المسلسل في عام 2025، حول انتشار فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.
