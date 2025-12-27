إعلان

بعد وفاته.. معلومات عن المخرج داوود عبدالسيد صاحب الـ 79 عاما

كتب : هاني صابر

02:25 م 27/12/2025 تعديل في 03:01 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المخرج الكبير داوود عبدالسيد
  • عرض 6 صورة
    المخرج داوود عبدالسيد
  • عرض 6 صورة
    داوود عبدالسيد
  • عرض 6 صورة
    داوود عبدالسيد
  • عرض 6 صورة
    داوود عبدالسيد ومحمود عبدالعزيز من كواليس الكيت كات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- هاني صابر:

توفي منذ قليل المخرج الكبير داوود عبدالسيد بعد صراع مع المرض، حيث أعلنت زوجته كريمة كمال خبر وفاته عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي داوود عبدالسيد".

ونستعرض لكم معلومات عن داوود عبدالسيد في السطور التالية:

- من مواليد 23 نوفمبر 1946

- زوجته تدعى كريمة كمال وهي كاتبة صحفية.

-رحل داوود عبدالسيد عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

- حصل على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما عام 1967

- عمل مساعد مخرج في أفلام "الأرض" ليوسف شاهين، و "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، و "أوهام الحب" لممدوح شكري.

- وصل رصيده الفني من الأعمال لـ 12 عملا.

- كانت آخر تجاربه السينمائية في الإخراج بفيلم"قدرات غير عادية".

- كانت أولى أعماله كمخرج بفيلم"الصعاليك" عام 1985.

- من أعماله السينمائية، أفلام "الرجل الذي فقد ظله"، "أوهام الحب" ، "الأرض"، "الصعاليك"، "الكيت كات"، "البحث عن سيد مرزوق" ، "أرض الأحلام" ، "سارق الفرح" ، "أرض الخوف" ، "مواطن ومخبر وحرامي" ، "رسائل البحر" ، "قدرات غير عادية".

- شارك في تأليف وسيناريو وحوار 8 أعمال من أفلامه هم "الصعاليك، الكيت كات، البحث عن سيد مرزوق، سارق الفرح، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي ، رسائل البحر، قدرات غير عادية".

- لم يخرج أي مسلسلات تليفزيونية على مدار تاريخي الفني.

داوود عبدالسيد كريمة كمال فيسبوك وفاة داوود عبدالسيد معلومات عن داوود عبدالسيد وفاة المخرج داوود عبدالسيد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| وفاة المخرج داوود عبدالسيد
فلوس وكروت دعائية.. الداخلية تضبط شبكات شراء الأصوات بالدوائر الملغاة | صور