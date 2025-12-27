كتب- هاني صابر:

توفي منذ قليل المخرج الكبير داوود عبدالسيد بعد صراع مع المرض، حيث أعلنت زوجته كريمة كمال خبر وفاته عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي داوود عبدالسيد".

ونستعرض لكم معلومات عن داوود عبدالسيد في السطور التالية:

- من مواليد 23 نوفمبر 1946

- زوجته تدعى كريمة كمال وهي كاتبة صحفية.

-رحل داوود عبدالسيد عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

- حصل على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما عام 1967

- عمل مساعد مخرج في أفلام "الأرض" ليوسف شاهين، و "الرجل الذي فقد ظله" لكمال الشيخ، و "أوهام الحب" لممدوح شكري.

- وصل رصيده الفني من الأعمال لـ 12 عملا.

- كانت آخر تجاربه السينمائية في الإخراج بفيلم"قدرات غير عادية".

- كانت أولى أعماله كمخرج بفيلم"الصعاليك" عام 1985.

- من أعماله السينمائية، أفلام "الرجل الذي فقد ظله"، "أوهام الحب" ، "الأرض"، "الصعاليك"، "الكيت كات"، "البحث عن سيد مرزوق" ، "أرض الأحلام" ، "سارق الفرح" ، "أرض الخوف" ، "مواطن ومخبر وحرامي" ، "رسائل البحر" ، "قدرات غير عادية".

- شارك في تأليف وسيناريو وحوار 8 أعمال من أفلامه هم "الصعاليك، الكيت كات، البحث عن سيد مرزوق، سارق الفرح، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي ، رسائل البحر، قدرات غير عادية".

- لم يخرج أي مسلسلات تليفزيونية على مدار تاريخي الفني.