انهيار وبكاء لمياء الأمير في عزاء شقيقها

كتب : مروان الطيب

06:12 م 26/12/2025
    لمياء الأمير في عزاء شقيقها
    بكاء لمياء الأمير حزنا على فراق شقيقها

انهارت الفنانة لمياء الأمير في عزاء شقيقها الفنان الراحل طارق الأمير، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمسجد آل رشدان في مدينة نصر.

لم تتمالك لمياء دموعها وأجهشت في البكاء حزنا على فراق شقيقها وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

رحل عن عالمنا الفنان طارق الأمير يوم الأربعاء 24 ديسمبر عن عمر يناهز 56 عاما بعد أزمة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

شيعت جنازة الفنان الراحل طارق الأمير، ظهر الأربعاء، بعد إقامة صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم في القاهرة.

وأقيمت صلاة الجنازة بحضور شقيقته الفنانة لمياء الأمير، وعدد من أقارب الفنان الراحل.

شارك الفنان طارق الأمير في عدد من الأعمال منها: "أم كلثوم"، "اللي بالي بالك"، "عوكل"، "عسل أسود"، "صنع في مصر".

بينهم "شخصيات بارزة".. انفصالات نجوم الفن والإعلام في 2025

خروج محمود حميدة من المستشفى وعودته لمنزله بعد تحسن حالته الصحية

الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا