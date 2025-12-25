نعى الفنان أحمد عبد الحميد والده الراحل، الماكيير محمد عبد الحميد، الذي وافته المنية صباح يوم الثلاثاء 23 ديسمبر.

ونشر أحمد عبد الحميد صورة تجمعه بوالده عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق قائلاً: "الصورة دي من آخر عيد ميلاد ليك، وأنا بتصورها معاك كان قلبي بيقول ده آخر عيد ميلاد ليك وآخر مرة هقدر أفرحك، بس ولا أنا ولا إنت كنا عارفين إن فرحك جاي وإن ربنا هيرزقك البداية الأبدية في جنته إن شاء الله بوجه مستبشر كدة زي ما كل اللي ودعوك شافوه".

وأضاف: "كنت آخر سنين تقول لي أنا اتنسيت خلاص يا أحمد، ولما أقولك فلان بيقول لي سلملي على "الأستاذ" تقول لي يااه فيه الخير الحمد لله إنه لسه فاكرني أو لسه فكراني".

وتابع: "لو شفت حب الناس ليك بعد ما مشيت سواء في خارجتك أو في عزاك أو حتى على صفحاتهم هتعرف قد إيه أنت كنت عظيم وهتفضل تاريخ وهتفضل سيرتك حلوة و ساترنا طول ما إحنا عايشين، بس أنا عارف إن كل ده ولا يشغلك دلوقتي يا عم وانت منعم في جنة الرحمن مع حبايبك كلهم، وهو ده عزائي الوحيد، ربنا يرحمك يا أطيب قلب وأحسن أب، ويجعلني خير خلف ليك وأفضل محافظ على اسمك وسيرتك وأخلاقك اللي سايبها في قلوب الناس، أشوفك على خير يا حمادة ".

وكان الماكيير محمد عبد الحميد قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استلزمت نقله إلى أحد المستشفيات.

ويُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم.

