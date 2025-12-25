وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة دعم للفنانة ريهام عبد الغفور وذلك بعد واقعة الفيديو المنتشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرتها خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة" بشكل مسيء وغير لائق.

ونشرت وفاء صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "الصدق و الحب و كفى".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، أمس الأربعاء بيانًا جاء فيه معاقبة من تسبب في واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور، وأوضحت النقابة بأنه سيتم تفريغ الكاميرات لتحديد هوية من تسبب في الواقعة، وسيتم تقديم طلب للنيابة ويتوجه الموضوع للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

