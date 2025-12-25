إعلان

بعد أزمتها الأخيرة.. وفاء عامر تدعم ريهام عبد الغفور بهذه الطريقة

كتب : نوران أسامة

11:11 ص 25/12/2025

وفاء عامر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة دعم للفنانة ريهام عبد الغفور وذلك بعد واقعة الفيديو المنتشر على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرتها خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة" بشكل مسيء وغير لائق.

ونشرت وفاء صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "الصدق و الحب و كفى".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، أمس الأربعاء بيانًا جاء فيه معاقبة من تسبب في واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور، وأوضحت النقابة بأنه سيتم تفريغ الكاميرات لتحديد هوية من تسبب في الواقعة، وسيتم تقديم طلب للنيابة ويتوجه الموضوع للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:
"ثنائي هيقلب الموازين".. يارا السكري تنشر كواليس جديدة لـ "علي كلاي" مع أحمد العوضي

ليلى أحمد زاهر توجه رسالة لوالدها بسبب "لعبة وقلبت بجد"

وفاء عامر ريهام عبد الغفور مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الخميس