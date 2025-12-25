إعلان

"ثنائي هيقلب الموازين".. يارا السكري تنشر كواليس جديدة لـ "علي كلاي" مع أحمد العوضي

كتب : معتز عباس

10:00 ص 25/12/2025
    يارا السكري
    يارا السكري واحمد العوضي
    يارا السكري على فيسبوك
    يارا السكري واحمد العوضي في علي كلاي
    يارا السكري واحمد العوضي وانتصار في كواليس علي كلاي

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها على السوشيال ميديا صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت يارا مجموعة صور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" تجمعه بالفنان أحمد العوضي والفنانة انتصار، وعلقت: "علي وروح ثنائي هيقلب الموازين، حكاية غير متوقعة… وأحداث استثنائية، انتظروا علي كلاي رمضان 2026".

كانت آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وفي السينما بفيلم "الإسكندراني" عام 2024.

كما تشارك يارا السكري في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

