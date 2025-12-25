تعرف على أحدث سعر لتذاكر حفل إليسا وتامر حسني وتامر عاشور في رأس السنة

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها على السوشيال ميديا صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت يارا مجموعة صور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" تجمعه بالفنان أحمد العوضي والفنانة انتصار، وعلقت: "علي وروح ثنائي هيقلب الموازين، حكاية غير متوقعة… وأحداث استثنائية، انتظروا علي كلاي رمضان 2026".

كانت آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وفي السينما بفيلم "الإسكندراني" عام 2024.

كما تشارك يارا السكري في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

