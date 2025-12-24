أحمد السقا أول الحاضرين لعزاء الماكيير محمد عبدالحميد (صور)

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

وصل منذ قليل النجم أحمد السقا مسجد الشرطة، لتقديم واجب العزاء في الماكيير محمد عبدالحميد، والذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء.

قدم السقا واجب العزاء لأسرة الماكيير الراحل وابنه الفنان الشاب أحمد عبدالحميد،

توفي الماكيير محمد عبدالحميد، أمس الثلاثاء، حيث أقيمت صلاة الجنازة، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور نجوم الفن.

يذكر أن الماكيير محمد عبد الحميد قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات.

ويُعد محمد عبد الحميد من أبرز خبراء المكياج في السينما والدراما، وشارك في عدد من الأعمال الهامة، من بينها: كابوريا، زوجة رجل مهم، الإرهاب، ألف ليلة وليلة، ضمير أبلة حكمت، وآيس كريم في جليم.

