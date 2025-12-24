أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي بيانًا عاجلًا تحذر فيه من انتشار بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بتشويه سمعة مصر والفنانين.

وأكدت نقابة التمثليين، أنها لن تتهاون مع أي صفحات على السوشيال ميديا غير مسؤولة تقوم تسيء إلى الفنانين المصريين، من خلال التقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون إذن ونشرها بصورة مسيئة أو خارج سياقها.

وشددت النقابة على بدأ العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب تلك الصفحات والمتورطين في تلك الوقائع، منها التجاوز في حق الفنانة ريهام عبدالغفور مؤخرًا.

وأوضح أشرف زكي أن ما حدث مؤخرًا، يُعد تجاوزًا صارخًا وغير مقبول، وهو إساءة مباشرة لصورة الفن المصري ومكانته، مؤكدًا أنه لن يترك من فعل ذلك دون حساب، وسيواجه هذه التجاوزات بالقانون، دون تهاون أو مجاملة.

وأشار إلى أن النقابة ستلاحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج محتوى مسيء، سواء كانوا أفرادًا أو صفحات أو منصات رقمية.

ووجّه نقيب المهن التمثيلية دعوة إلى أصحاب المواقع والمؤسسات الصحفية والجهات الإعلامية الشريفة للتضامن مع النقابة، والوقوف بحزم أمام هذه الممارسات غير المهنية، والعمل على وقف الانفلات الذي يضر بالمهنة وبسمعة الدولة المصرية.

ولفت إلى أن أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى أو انتهاك الخصوصية، مؤكدا ان النقابة تعمل على حماية أعضائها والدفاع عن كرامتهم بكل السبل القانونية، واتخاذ موقف صارم تجاه أي إساءة حالية أو مستقبلية.

أزمة صور ريهام عبدالغفور

وتداول بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفنانة ريهام عبدالغفور أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم "خريطة رأس السنة" بشكل مسيء.

وردت الفنانة ريهام عبدالغفور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك": "كان يوم أسود لما بقي في تليفونات بكاميرات، أدت الفرصة لشوية كائنات تتغذى على أهداف رخيصة".

