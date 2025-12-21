"ربنا يعمل معجزة".. أحمد عبدالحميد يطلب من جمهوره الدعاء لوالده
كتب : منال الجيوشي
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
طلب الفنان أحمد عبدالحميد، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الدعاء لوالده الماكيير محمد عبدالحميد.
وكتب الفنان الشاب: "الدعاء يغير الأقدار، أرجوكم ادعو لأبويا ربنا يعمل معجزة و يرده لينا تاني ويشفيه يارب".
وتعرض الماكيير محمد عبدالحميد لوعكة صحية استلزمت نقله إحدى المستشفيات منذ أيام.
وعمل الماكيير محمد عبدالحميد في عدد من الأعمال الهامة منها: "كابوريا"، "زوجة رجل مهم"، "الإرهاب"، "ألف ليلة وليلة"، "ضمير أبلة حكمت"، "آيس كريم في جليم".