طلب الفنان أحمد عبدالحميد، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الدعاء لوالده الماكيير محمد عبدالحميد.

وكتب الفنان الشاب: "الدعاء يغير الأقدار، أرجوكم ادعو لأبويا ربنا يعمل معجزة و يرده لينا تاني ويشفيه يارب".

وتعرض الماكيير محمد عبدالحميد لوعكة صحية استلزمت نقله إحدى المستشفيات منذ أيام.

وعمل الماكيير محمد عبدالحميد في عدد من الأعمال الهامة منها: "كابوريا"، "زوجة رجل مهم"، "الإرهاب"، "ألف ليلة وليلة"، "ضمير أبلة حكمت"، "آيس كريم في جليم".