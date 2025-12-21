إعلان

"ربنا يعمل معجزة".. أحمد عبدالحميد يطلب من جمهوره الدعاء لوالده

كتب : منال الجيوشي

08:55 م 21/12/2025
    أحمد فهمي وأحمد عبدالحميد
    احمد عبدالحميد في احد اعماله
    الفنان الشاب احمد عبدالحميد

طلب الفنان أحمد عبدالحميد، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، الدعاء لوالده الماكيير محمد عبدالحميد.

وكتب الفنان الشاب: "الدعاء يغير الأقدار، أرجوكم ادعو لأبويا ربنا يعمل معجزة و يرده لينا تاني ويشفيه يارب".

وتعرض الماكيير محمد عبدالحميد لوعكة صحية استلزمت نقله إحدى المستشفيات منذ أيام.

وعمل الماكيير محمد عبدالحميد في عدد من الأعمال الهامة منها: "كابوريا"، "زوجة رجل مهم"، "الإرهاب"، "ألف ليلة وليلة"، "ضمير أبلة حكمت"، "آيس كريم في جليم".

أحمد عبد الحميد محمد عبدالحميد

