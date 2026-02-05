هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الخميس

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 120 جنيهًا، ببداية تعاملات الخميس 5-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4440 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5708 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6660 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7611 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 53280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76114 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 236715 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 380571 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.97% إلى نحو 4915 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.