حرص أبطال وفريق عمل فيلم "طلقني" على حضور العرض الخاص للفيلم الذي يقام مساء اليوم الاثنين بسينما أركان في الشيخ زايد احتفالا بعرض الفيلم في السينمات.

وكان على رأس الحضور بطل الفيلم الفنان كريم محمود عبد العزيز الذي ظهر على الريد كاربت رفقة شقيقه الفنان محمد محمود عبد العزيز الذي حرص على الحضور ودعم شقيقه كريم، وقام بمداعبته على الريد كاربت وأعطاه قبلة عفوية احتفالا بعرض الفيلم.

وخطف الفنان حاتم صلاح وزوجته الأنظار فور وصولهما على الريد كاربت، بالشياكة والرومانسية، وظهرت زوجته بإطلالة جذابة حازت على إعجاب المتواجدين.

كما حضر كل من الفنانة دينا الشربيني، السيناريست أيمن بهجت قمر، المخرج خالد مرعي، الفنانة ياسمين رحمي ووالدتها الفنانة عفاف مصطفى الإعلامي أحمد سالم وزوجته والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

كواليس فيلم "طلقني"

تدور أحداث الفيلم حول توتر العلاقة بين زوجين وتنتهي بالطلاق، لكن يواجه الزوج أزمة مالية حادّة تدفعه إلى طلب مساعدة طليقته لإنقاذه من السجن، فيخوضان معًا رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الطريفة، ويكتشفان خلالها مشاعرهما الحقيقية.

يشارك ببطولة الفيلم كل من ياسمين رحمي، دنيا سامي، محمود حافظ، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.

