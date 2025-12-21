إعلان

"الأكثر جمالًا".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هيفاء وهبي تخطف الأنظار

كتب : معتز عباس

08:53 م 21/12/2025
خطفت النجمة هيفاء وهبي الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من حفلها الغنائي الأخير في دبي.

ونشرت هيفاء جلسة تصوير جريئة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وهي تستعد للظهور في حفل غنائي، حيث ظهرت بإطلالة جذابة مرتدية فستان طويل وأنيق بفتحة ساق طويلة.

تفاعل المتابعين مع الصور بشكل كبير وجاءت التعليقات، كالتالي: "ستايل يليق بالنجمة العالمية"، "إطلالة تحكي عن الفخامة والجاذبية"، "الفتاة الأكثر جمالا"، "أيقونة الشرق"، "النجومية درجات وانتي في القمة".

أطلقت النجمة هيفاء وهبي مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سوبر وومان" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلى، توزيع موسيقى زووم، وميكس وماسترينج سليمان دميان.

هيفاء وهبي انستجرام هيفاء وهبي دبي حفل غنائي

