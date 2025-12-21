إعلان

بيان من أسرة هند رستم تحذر من استغلال قصة حياتها في أعمال فنية

كتب : معتز عباس

08:40 م 21/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    نجمة الاغراء هند رستم
  • عرض 11 صورة
    هند رستم في فيلم لا انام
  • عرض 11 صورة
    الفنانة هند رستم
  • عرض 11 صورة
    هند رستم في احد اعمالها
  • عرض 11 صورة
    هند رستم
  • عرض 11 صورة
    هند رستم في فيلم الجسد
  • عرض 11 صورة
    هند رستم في فيلم صراع في النيل
  • عرض 11 صورة
    هند رستم وعباس العقاد
  • عرض 11 صورة
    هند رستم وابنتها
  • عرض 11 صورة
    أحمد فرحات والفنانة هند رستم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت أسرة الفنانة الراحلة هند رستم بيانًا تحذر فيه من قيام بعض مدوني وأصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلان والترويج لمسلسل درامي بعنوان (هنومه) يزعمون فيه تناول قصة حياة الفنانة الراحلة.

وأكدت الأسرة في أنه انطلاقاً من الحق الأدبي والقانوني الحصري لأسرة الفنانة القديرة الراحلة هند رستم في حماية إرثها وسيرتها الذاتية ، أصدرت هذا البيان للتحذير من ترويج بعض الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي لقصة حياة الفنانة الراحلة والذي يعد تعدي صارخ دون الحصول على أي إذن كتابي أو تفويض من الورثة وضارباً عرض الحائط رفضنا القاطع السابق لهذا المشروع، وبالشكاوى الرسمية المقدمة ضد المذكورين بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ و ٢٠٢٤/١١/٥.

وأكدت الأسرة في بيانها أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صريحاً لنصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ۲۰۰۲، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ،۲۰۱۸ ، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم ١٧٩ لسنة ۲۰۱۸.

وحذرت المذكورين من الاستمرار في نشر أو ترويج أي مادة تتعلق بسيرة الفنانة الراحلة، كما تحذر كافة شركات الإنتاج، القنوات الفضائية ، المنصات الرقمية، وجهات التمويل ، بالإضافة إلى الكتاب و المخرجين و الممثلين من المشاركة في هذا العمل غير المشروع بأي صورة كانت.

وتشدد الأسرة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية (الجنائية والمدنية) ضد أي كيان أو فرد يشارك في هذا التعدي على حقوق المورثة أو يحاول استغلال اسم وتاريخ الفنانة هند رستم دون وجه حق.

يذكر أن منصات التواصل الاجتماعي روجت الفترة الماضية لمشاركة بعض الأشخاص بفيلم يدعى "هنومة" عن حياة الراحلة هند رستم في فعاليات مهرجان التميز والإبداع في دبي يوم ٢٣ يناير المقبل.

اقرأ أيضا..

محمد سلام: "أنا ممثل على قدي وليا حلم زي أي مواطن عربي"

بالصور| أحمد سعد يتألق في حفله الأخير بالأكاديمية البحرية

هند رستم أسرة هند رستم قصة حياة هند رستم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية