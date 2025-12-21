بيان من أسرة هند رستم تحذر من استغلال قصة حياتها في أعمال فنية

أصدرت أسرة الفنانة الراحلة هند رستم بيانًا تحذر فيه من قيام بعض مدوني وأصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلان والترويج لمسلسل درامي بعنوان (هنومه) يزعمون فيه تناول قصة حياة الفنانة الراحلة.

وأكدت الأسرة في أنه انطلاقاً من الحق الأدبي والقانوني الحصري لأسرة الفنانة القديرة الراحلة هند رستم في حماية إرثها وسيرتها الذاتية ، أصدرت هذا البيان للتحذير من ترويج بعض الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي لقصة حياة الفنانة الراحلة والذي يعد تعدي صارخ دون الحصول على أي إذن كتابي أو تفويض من الورثة وضارباً عرض الحائط رفضنا القاطع السابق لهذا المشروع، وبالشكاوى الرسمية المقدمة ضد المذكورين بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ و ٢٠٢٤/١١/٥.

وأكدت الأسرة في بيانها أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً صريحاً لنصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ۲۰۰۲، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ،۲۰۱۸ ، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم ١٧٩ لسنة ۲۰۱۸.

وحذرت المذكورين من الاستمرار في نشر أو ترويج أي مادة تتعلق بسيرة الفنانة الراحلة، كما تحذر كافة شركات الإنتاج، القنوات الفضائية ، المنصات الرقمية، وجهات التمويل ، بالإضافة إلى الكتاب و المخرجين و الممثلين من المشاركة في هذا العمل غير المشروع بأي صورة كانت.

وتشدد الأسرة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية (الجنائية والمدنية) ضد أي كيان أو فرد يشارك في هذا التعدي على حقوق المورثة أو يحاول استغلال اسم وتاريخ الفنانة هند رستم دون وجه حق.

يذكر أن منصات التواصل الاجتماعي روجت الفترة الماضية لمشاركة بعض الأشخاص بفيلم يدعى "هنومة" عن حياة الراحلة هند رستم في فعاليات مهرجان التميز والإبداع في دبي يوم ٢٣ يناير المقبل.

اقرأ أيضا..

محمد سلام: "أنا ممثل على قدي وليا حلم زي أي مواطن عربي"

بالصور| أحمد سعد يتألق في حفله الأخير بالأكاديمية البحرية