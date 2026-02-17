إعلان

انحراف عجلة القيادة يقلب ميكروباص السويس والحصيلة 14 مصابا

كتب : محمد شعبان

05:10 م 17/02/2026

انقلاب ميكروباص

على طريق القاهرة السويس الصحراوي وتحديدا بعد بوابة المدينة الرياضية وقع حادث مروري لسيارة ميكروباص انتهى بانقلابها وسقوط 14 مصابا نقلوا إلى مستشفى العاصمة للعلاج.

بلاغ شرطة النجدة

مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه. على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من العاصمة الجديدة اتجاه السويس اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

المعاينة تكشف سبب الحادث

السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة وانقلابها على جانب الطريق مما أسفر عن سقوط 14 مصابا من مستقلي المركبة تتفاوت الإصابات بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ونقلوا على إثرها إلى مستشفى العاصمة للعلاج.

إدارة المرور جنبت حطام الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث انقلاب ميكروباص حادث طريق السويس العاصمة الجديدة

