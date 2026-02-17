على طريق القاهرة السويس الصحراوي وتحديدا بعد بوابة المدينة الرياضية وقع حادث مروري لسيارة ميكروباص انتهى بانقلابها وسقوط 14 مصابا نقلوا إلى مستشفى العاصمة للعلاج.

بلاغ شرطة النجدة

مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه. على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص قادمة من العاصمة الجديدة اتجاه السويس اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

المعاينة تكشف سبب الحادث

السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة وانقلابها على جانب الطريق مما أسفر عن سقوط 14 مصابا من مستقلي المركبة تتفاوت الإصابات بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم ونقلوا على إثرها إلى مستشفى العاصمة للعلاج.

إدارة المرور جنبت حطام الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.