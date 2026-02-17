وزير العدل يلتقي أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التنسيق المشترك

استقبل المستشار محمود الشريف وزير العدل، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير، بأعضاء المجلسين، معرباً عن شكره وامتنانه بهذه الزيارة التي تعكس روابط الاحترام والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقد استمع خلال اللقاء إلى مقترحات النواب وطلباتهم مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سوف يتم عقد لقاءات دورية مع نواب المجلسين لتوطيد أوجه التعاون المشترك بين سلطات الدولة.

ومن جهته، أعرب أعضاء المجلسين عن تقديرهم لجهود الوزارة، مؤكدين أهمية التواصل المستمر والتعاون البناء بين السلطتين على نحو يحقق الصالح العام للدولة.

