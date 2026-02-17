إعلان

وزير العدل يلتقي أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التنسيق المشترك

كتب : محمود الشوربجي

05:53 م 17/02/2026

اللقاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقبل المستشار محمود الشريف وزير العدل، عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة.

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير، بأعضاء المجلسين، معرباً عن شكره وامتنانه بهذه الزيارة التي تعكس روابط الاحترام والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقد استمع خلال اللقاء إلى مقترحات النواب وطلباتهم مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سوف يتم عقد لقاءات دورية مع نواب المجلسين لتوطيد أوجه التعاون المشترك بين سلطات الدولة.

ومن جهته، أعرب أعضاء المجلسين عن تقديرهم لجهود الوزارة، مؤكدين أهمية التواصل المستمر والتعاون البناء بين السلطتين على نحو يحقق الصالح العام للدولة.

اقرأ أيضًا:

حيثيات إعدام قاتل "أطفال اللبيني": راودها عن نفسها فأبت ووعدها بالزواج وحثها على خلع الزوج

لهو التلاميذ ينتهي بطعنة.. تفاصيل اعتداء طالبين على زميلهما بالمنوفية

دفاع المتهم في واقعة نهش "جنين بولاق" يطالب بإجراء الـ DNA وإخلاء سبيله: لسة في ثانية ثانوي (خاص)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود الشريف وزير العدل مجلس النواب مجلس الشيوخ وزارة العدل العاصمة الجديدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طلبتا التوقف للنزول.. سائق ميكروباص يعتدي على فتاة ووالدتها في بني سويف
حوادث وقضايا

طلبتا التوقف للنزول.. سائق ميكروباص يعتدي على فتاة ووالدتها في بني سويف
اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
أخبار وتقارير

اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
MBC تكشف موعد عرض برومو "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

MBC تكشف موعد عرض برومو "رامز ليفل الوحش" في رمضان 2026
9 دول عربية تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان 2026 (مُحدث)
جنة الصائم

9 دول عربية تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان 2026 (مُحدث)
انحراف عجلة القيادة يقلب ميكروباص السويس والحصيلة 14 مصابا
حوادث وقضايا

انحراف عجلة القيادة يقلب ميكروباص السويس والحصيلة 14 مصابا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسميًا.. 7 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026
رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026