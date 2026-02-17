رئيس البورصة: إطلاق مؤشر الاستدامة الجديد في مايو المقبل

قال إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن مؤشر الاستدامة الجديد سيتم إطلاقه في مايو المقبل بالتعاون مع مؤسسة "S&PوDow Jones Indices " مؤكدا على مواصلة البورصة لدورها المحوري في دعم جهود التمويل المستدام، وتطوير الأطر التنظيمية والأدوات المالية.

جاء ذلك وفق بيان البورصة اليوم خلال جلسة التداول بقرع الجرس، احتفاءً بحصول البنك التجاري الدولي مصرCIB المقيد بالبورصة المصرية، على جائزة أفضل بنك للتمويل المستدام في أفريقيا لعام 2025، في تأكيد على التزام القطاع المصرفي والغير مصرفي المصري بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والحوكمة.

قطاع البنوك يمثل نسبة كبيرة من البورصة

وقال حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية دعم الدولة لجهود الاستدامة، إن البنك التجاري الدولي يمثل نموذجا نجاحا بارزا في القطاع المصرفي المصري، موضحا أن البنك كان على مدار سنوات طويلة يعد من بين أهم الشركات المدرجة وأكثرها تأثيرًا في حركة السوق.

وأشار إلى أن قطاع البنوك يمثل نسبة كبيرة من القيمة السوقية للبورصة المصرية، حيث يعد البنك التجاري الدولي دائمًا أحد الركائز الأساسية للسوق ومن أهم عشر شركات يتم التداول عليها.

وأكد أن نجاح البنك في مجال التمويل المستدام يعكس التقدم الذي حققته مصر في مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف ضمن استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية.

أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية مسيرة الاستدامة والحوكمة في مصر، مشيرًا إلى أنها عملية تدريجية تراكمية بدأت منذ منتصف العقد الأول من الألفية.

وأشار فريد، إلى أبرز الإنجازات التاريخية في هذا المجال، منها صدور أول قواعد حوكمة من مركز المديرين المصري، المستندة إلى معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، إضافة إلى القرارات 107 و108 الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الخاصة بتقارير الاستدامة والمخاطر البيئية.

وشدد الوزير على أن إصدار التنظيمات وحده لا يكفي، حيث يجب متابعة جودة تطبيقها على أرض الواقع، موضحًا أن المستثمرين الدوليين يتابعون هذه التقارير بدقة لقياس مدى التزام الشركات بالحوكمة والاستدامة.

ولفت إلى أنه يجرى دراسة مستقبلية لتوسيع نطاق الإفصاح ليشمل الشركات ذات الحجم الكبير غير المقيدة، وتفعيل أسواق الكربون لتعزيز الاستثمارات البيئية، مؤكدًا دور القطاع الخاص في تنفيذ السياسات والتشريعات على أرض الواقع.

كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل البنك التجاري الدولي وبقية المؤسسات المالية، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم في المرحلة المقبلة.

وأكد اسلام عزام رئيس البورصة المصرية أن هذا التكريم يأتي في ظل الأداء القوي الذي يشهده السوق، حيث تجاوز المؤشر الرئيسي EGX30 تخطى مستوى 51 ألف نقطة، وبلغ متوسط قيم التداول اليومي نحو 6.9 مليار جنيه في بعض الجلسات، وخلال الفترة من 1 يناير وحتى 15 فبراير 2026 سجلت قيم تداولات قطاع البنوك حوالي 24.4 مليار جنيه منها 17.6 مليار جنيه على أسهم البنك التجاري الدولي –مصر بنسبة حوالي 72%.

وأشار إلى أن فوز البنك بهذه الجائزة يعكس التزامه الفعلي بمعايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي أصبحت ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، وتعزيز الثقة والاستقرار في سوق رأس المال المصري.

وقال عز العرب، إن فلسفة البنك ترتكز على رؤية شاملة لا تقتصر على تحقيق الربحية، وإنما تمتد لتشمل خلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، من عملاء ومساهمين وموظفين، فضلًا عن المجتمع ككل، باعتبارهم عناصر رئيسية في منظومة الاستدامة.

وأشار أن دور البنك لا يقتصر على تعبئة المدخرات وتوفير التمويل اللازم للشركات لدعم نموها، بل يمتد ليشمل إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، مشددًا على أن الاستدامة ينبغي أن تنبع من قناعة راسخة وإيمان حقيقي، لا أن تُمارس باعتبارها التزامًا مفروضًا.

