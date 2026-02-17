بني سويف - حمدي سليمان:

لفظت الحاجة سميرة، ابنة قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمالي محافظة بني سويف، أنفاسها الأخيرة صباح اليوم الثلاثاء، داخل صالة السفر بمطار القاهرة الدولي، وذلك أثناء انتظارها موعد إقلاع طائرتها المتجهة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، لتلقى ربها قبل أن تطأ قدماها أرض مكة المكرمة.

وفاة معتمرة المطار

سقطت "الحاجة سميرة" مغشيًا عليها بشكل مفاجئ داخل صالة الانتظار وسط ذهول الركاب، حيث داهمها إعياء شديد قبيل لحظات من صعود الطائرة، وسارع طاقم المطار والمسافرون لمحاولة إسعافها وإنقاذ حياتها، إلا أن المنية كانت وافتها، وفاضت روحها وهي تحمل جواز سفرها وتذكرة رحلتها الإيمانية.

وداع الحاجة سميرة

خيم الحزن على أسرة المعتمرة الراحلة التي رافقتها حتى بوابة الصعود لوداعها بالدموع والدعوات، لتتحول لحظات الوداع المؤقت إلى وداع أخير، وتحولت صالة السفر إلى سرادق عزاء صامت، حيث ردد الركاب دعوات الرحمة للفقيدة التي رحلت، تاركة خلفها سيرة طيبة كرمز للإخلاص وحسن الخاتمة.