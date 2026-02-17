إعلان

رحلت بملابس الإحرام.. وفاة معتمرة في مطار القاهرة

كتب : حمدي سليمان

05:17 م 17/02/2026 تعديل في 05:47 م

المعتمرة المتوفاة بمطار القاهرة الحاجة سميرة ابنة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

لفظت الحاجة سميرة، ابنة قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمالي محافظة بني سويف، أنفاسها الأخيرة صباح اليوم الثلاثاء، داخل صالة السفر بمطار القاهرة الدولي، وذلك أثناء انتظارها موعد إقلاع طائرتها المتجهة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، لتلقى ربها قبل أن تطأ قدماها أرض مكة المكرمة.

وفاة معتمرة المطار

سقطت "الحاجة سميرة" مغشيًا عليها بشكل مفاجئ داخل صالة الانتظار وسط ذهول الركاب، حيث داهمها إعياء شديد قبيل لحظات من صعود الطائرة، وسارع طاقم المطار والمسافرون لمحاولة إسعافها وإنقاذ حياتها، إلا أن المنية كانت وافتها، وفاضت روحها وهي تحمل جواز سفرها وتذكرة رحلتها الإيمانية.

وداع الحاجة سميرة

خيم الحزن على أسرة المعتمرة الراحلة التي رافقتها حتى بوابة الصعود لوداعها بالدموع والدعوات، لتتحول لحظات الوداع المؤقت إلى وداع أخير، وتحولت صالة السفر إلى سرادق عزاء صامت، حيث ردد الركاب دعوات الرحمة للفقيدة التي رحلت، تاركة خلفها سيرة طيبة كرمز للإخلاص وحسن الخاتمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني-سويف وفاة معتمرة مطار القاهرة الحاجة سميرة قرية أطوب حسن الخاتمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انحراف عجلة القيادة يقلب ميكروباص السويس والحصيلة 14 مصابا
حوادث وقضايا

انحراف عجلة القيادة يقلب ميكروباص السويس والحصيلة 14 مصابا
اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
أخبار وتقارير

اختلاف موعد أول يوم رمضان.. 9 دول تعلن الأربعاء و13 الخميس (مُحدث)
رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
جنة الصائم

رمضان أربعاء أم خميس ولو اختلفت الدول كيف نلتمس ليلة القدر؟.. الشيخ أحمد
انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
أخبار البنوك

انخفاض سعر الفائدة 1% على وديعة البنك المركزي الأسبوعية
رمضان 2026 .. موعد عرض "صحاب الأرض" بالتليفزيون المصري
دراما و تليفزيون

رمضان 2026 .. موعد عرض "صحاب الأرض" بالتليفزيون المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الفرخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة
رسميًا.. 7 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026
رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان 2026