طلبتا التوقف للنزول.. سائق ميكروباص يعتدي على فتاة ووالدتها في بني سويف

كتب : علاء عمران

04:50 م 17/02/2026

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من تعدي قائد سيارة ميكروباص أجرة عليها وعلى والدتها بالسب، والتسبب في إصابة الأخيرة بمحافظة بني سويف.
وبالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر، وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 13 الجاري، وأثناء استقلالها ووالدتها سيارة ميكروباص أجرة، طلبتا من قائدها التوقف للنزول، فقام بالتعدي عليهما لفظيًا، وحال معاتبتهما له قاد السيارة برعونة أثناء نزول والدتها، ما أدى إلى سقوطها وإصابتها بخلع في الكتف وكدمات متفرقة، ثم لاذ بالفرار دون تحرير محضر بالواقعة في حينه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سائق لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

سائق ميكروباص يعتدي على فتاة ضبط سائق ميكروباص سائق يعتدى على فتاة ووالدتها الاعتداء على فتاة ووالدتها في بني سويف

