"بإطلالة جريئة".. رانيا منصور تخطف الأنظار بجلسة تصوير على البحر

كتب- مروان الطيب:

10:11 م 02/12/2025
    رانيا منصور تتألق من أحدث ظهور
    رانيا منصور تستمتع بوقتها
    رانيا منصور على البحر
    رانيا منصور مع أحد الأصدقاء
    رانيا منصور من أحدث ظهور
    رانيا منصور تخطف الأنظار من أحدث ظهور
    رانيا منصور
    رانيا منصور تستمتع بوقتها على البحر

نشرت الفنانة رانيا منصور صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت رانيا مرتدية ملابس صيفية جريئة تناسب البحر وهي تستمتع بوقتها على البحر بإحدى المدن الساحلية، والتقطت العديد من الصور التذكارية التي حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات رانيا منصور في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات رانيا منصور بمسلسل "كارثة طبيعية" الذي عرض مؤخرا على منصة "واتش ات" وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث كارثة طبيعية حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يكافح لبناء حياته من الصفر وسط تحديات وضغوط يومية. ويفاجأ بحمل زوجته في خمس توائم، فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين حياة كريمة لعائلته.

وشارك ببطولة المسلسل كل من محمد سلام، جهاد حسام الدين، كمال أبورية، حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف فياض، إخراج حسم حامد.

أعمال تنتظر عرضها رانيا منصور قريبا

تشارك الفنانة رانيا منصور بفيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا، وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، درة، تأليف مصطفى بدوي وكيرلس أيمن فوزي، إخراج خالد أبو غريب.

اقرأ أيضا:

سامح حسين يرد على الجدل حول تعيينه بهيئة تدريس جامعة حلوان ويكشف التفاصيل

بالفيديو.. ماريتا الحلاني تكشف لأول مرة أسباب طلاقها

رانيا منصور نجوم الفن

