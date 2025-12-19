إعلان

باسم سمرة ولميس الحديدي والسقا.. 20 صورة من تكريمات النجوم في حفل توزيع جوائز وشوشة

كتب : مروان الطيب

11:39 م 19/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أحمد السقا والمخرج كريم الشناوي
  • عرض 20 صورة
    أحمد السقا والمخرج كريم الشناوي في حفل وشوشة
  • عرض 20 صورة
    أحمد السقا وباسم سمرة في حفل وشوشة
  • عرض 20 صورة
    أحمد السقا
  • عرض 20 صورة
    أحمد السقا يهدى باسم سمرة جائزة تكريمه
  • عرض 20 صورة
    السيناريست مدحت العدل
  • عرض 20 صورة
    الفنان أحمد عبد الوهاب
  • عرض 20 صورة
    الفنان أشرف عبد الباقي
  • عرض 20 صورة
    أحمد السقا وباسم سمرة
  • عرض 20 صورة
    الفنان علي الحجار
  • عرض 20 صورة
    المخرج كريم الشناوي
  • عرض 20 صورة
    الفنان أكرم حسني
  • عرض 20 صورة
    حكيم في حفل توزيع جوائز وشوشة
  • عرض 20 صورة
    علي الحجار وهالة سرحان
  • عرض 20 صورة
    كواليس حفل توزيع وشوشة
  • عرض 20 صورة
    لميس الحديدي وأحمد السقا
  • عرض 20 صورة
    مدحت العدل
  • عرض 20 صورة
    الفنان حكيم
  • عرض 20 صورة
    باسم سمرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- هاني رجب:

كرمت إدارة حفل توزيع جوائز وشوشة، عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، في حفل ساهر أقيم مساء اليوم الجمعة.

وشهد مسرح الحفل تكريم عدد من أبرز النجوم والإعلاميين هم الفنان أحمد السقا، الفنان باسم سمرة، الفنان أشرف عبد الباقي، السيناريست مدحت العدل، الفنان القدير رشوان توفيق، الفنان أكرم حسني، الفنان حكيم، الإعلامية هالة سرحان، المخرج كريم الشناوي، الفنان أحمد عبد الوهاب، وذلك تقديرا على ما قدموه طوال العام.

وشهد ريد كاربت الحفل توافد العديد من النجوم هم الفنان أشرف زكي، الفنان أشرف عبد الباقي، الإعلامية آية عبد الرحمن، النجمة نيللي، الفنان أحمد العوضي، الإعلامية دعاء عامر، الفنان الكبير رشوان توفيق، الفنانة عبير صبري، الإعلامية هالة سرحان، الفنان علي الحجار، الفنان عصام السقا، الفنان باسم سمرة، الفنان طه دسوقي، الفنان مصطفى غريب، الفنان أحمد عبد الوهاب والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

يحتفي مهرجان وشوشة بالنجوم الذين تألقوا طوال العام سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو بالبرامج الحوارية، وحققت أعمالهم نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

اقرأ أيضا:

18 صورة من حفل زفاف آدم خطاب ابن الفنانة حنان ترك

عمرو دياب يعلنها صراحة من زفاف صديقه: "أنا بطلت أغني في أفراح"

لميس الحديدي أحمد السقا باسم سمرة تكريمات النجوم في حفل توزيع جوائز وشوشة نجوم الفن بحفل توزيع جوائز وشوشة مهرجان وشوشة يحتفي بالنجوم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"عين الصقر".. أمريكا تعلن بدء عملية عسكرية في سوريا ضد تنظيم الدولة
مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟