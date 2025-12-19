تصوير- هاني رجب:

كرمت إدارة حفل توزيع جوائز وشوشة، عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، في حفل ساهر أقيم مساء اليوم الجمعة.

وشهد مسرح الحفل تكريم عدد من أبرز النجوم والإعلاميين هم الفنان أحمد السقا، الفنان باسم سمرة، الفنان أشرف عبد الباقي، السيناريست مدحت العدل، الفنان القدير رشوان توفيق، الفنان أكرم حسني، الفنان حكيم، الإعلامية هالة سرحان، المخرج كريم الشناوي، الفنان أحمد عبد الوهاب، وذلك تقديرا على ما قدموه طوال العام.

وشهد ريد كاربت الحفل توافد العديد من النجوم هم الفنان أشرف زكي، الفنان أشرف عبد الباقي، الإعلامية آية عبد الرحمن، النجمة نيللي، الفنان أحمد العوضي، الإعلامية دعاء عامر، الفنان الكبير رشوان توفيق، الفنانة عبير صبري، الإعلامية هالة سرحان، الفنان علي الحجار، الفنان عصام السقا، الفنان باسم سمرة، الفنان طه دسوقي، الفنان مصطفى غريب، الفنان أحمد عبد الوهاب والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

يحتفي مهرجان وشوشة بالنجوم الذين تألقوا طوال العام سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو بالبرامج الحوارية، وحققت أعمالهم نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

