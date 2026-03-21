وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة خليجية تشمل عدة دول شقيقة، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن أبرز التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة.

ويرجع سبب زيارة الرئيس السيسي للسعودية إلى تأكيد الموقف المصري الراسخ والثابت الداعم لدول الخليج في مواجهة الإعتداءات الإيرانية غير المبررة على دول الخليج الشقيقة، والعمل على خفض التصعيد في المنطقة من خلال المسارات الدبلوماسية والحلول السلمية.

تفاصيل جولة الرئيس السيسي الخليجية

وشملت الجولة زيارة الرئيس السيسي البحرين، إذ أجرى مباحثات مع الملك البحريني تناولت العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.

جهود الرئيس السيسي في خفض التصعيد بالمنطقة

وكان الرئيس السيسي قد قام مؤخرًا بزيارة قصيرة إلى كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر، في إطار دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، والتأكيد على إدانة الاعتداءات الآثمة وغير المبررة على أراضي هذه الدول، وحماية أمنها ومقدراتها في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

اقرأ أيضًا:

