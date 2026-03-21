أسعار الفضة عالميًا تهوي بنسبة 6.7% بسبب ارتفاع الدولار

شهدت أسعار الفضة العالمية تراجعًا ملحوظًا مع إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع، لتواصل موجة الهبوط التي تأثرت بها أسواق المعادن الثمينة مؤخرًا، وسط ضغوط من قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات.

تراجع الفضة عالميًا

تراجعت أسعار الفضة مع إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع بنسبة 6.7%، لتسجل نحو 67.94 دولارًا للأوقية، مقارنة بإغلاق الخميس الماضي عند 71.21 دولارًا.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، في وقت سابق لمصراوي إلى أن السبب الرئيسي وراء تسارع هبوط الفضة مقارنة بالذهب يعود إلى ارتفاع نسبة المضاربات عليها، خاصة من قبل الأفراد، لكونها أقل سعرًا وأكثر جاذبية للمضاربة السريعة.

وأوضح أن الفضة ارتفعت بنسب تجاوزت 150% خلال العام الماضي، مقابل نحو 70% للذهب، ما جعلها أكثر عرضة لجني الأرباح العنيف عند خروج المضاربين من السوق، لا سيما بعد تشديد متطلبات الهامش في البورصات العالمية، وهو ما دفع كثيرًا من المتعاملين إلى البيع القسري.

أسعار الذهب عالميًا

وفي نفس الوقت انخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.39% إلى نحو 4492 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب في مصر

على الصعيد المحلي، ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 6025 جنيهًا للجرام، وصعد عيار 21 إلى 7030 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر جنيه الذهب إلى 56240 جنيهًا للجرام، خلال تعاملات ثاني أيام عيد الفطر.