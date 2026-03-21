احتشد آلاف الإيرانيين صباح السبت لأداء صلاة عيد الفطر في العاصمة طهران، وسط استمرار التوترات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأظهرت لقطات التلفزيون الرسمي الإيراني ازدحام المصلين في جامع الإمام الخميني الكبير والمناطق المحيطة به، حيث أدى الكثيرون الصلاة في الهواء الطلق بسبب ضيق المكان وخطر القصف.

جاءت صلاة العيد في إيران بعد يوم واحد من احتفال معظم الدول الإسلامية ذات الغالبية السنية بالعيد، حيث يعتبر جامع الإمام الخميني الكبير نقطة مركزية للاحتفال بالعيد، ويحمل اسم مؤسس الجمهورية الإسلامية.

عادة ما يؤمّ المرشد الأعلى صلاة عيد الفطر، إلا أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي لم يكن حاضرًا هذه المرة.

وتشير مصادر أمريكية وإسرائيلية إلى إصابته بجروح، منذ توليه منصب والده علي خامنئي الذي قتل في الغارات الجوية المشتركة الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير الماضي، وهو ما يفسر غيابه عن الاحتفالات.