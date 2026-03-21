نانسي عجرم تحتفل بعيد الأم.. وتعلق: فيه أمهات تبتسم ودمعتها بعينها

كتب : منى الموجي

02:43 م 21/03/2026
    نانسي عجرم تقضي الإجازة مع بناتها
    الفنانة نانسي عجرم وابنتها
    نانسي عجرم تحتفل بعيد الأم
    نانسي عجرم مع ابنتيها
    نانسي عجرم مع ابنتها
    نانسي عجرم تنشر صورة مع والدتها احتفالا بعيد الأم
    نانسي عجرم وابنتها الصغرى
    نانسي عجرم وابنتها
    نانسي عجرم وابنتها 1
    نانسي عجرم وطفلتها
    نانسي عجرم ووالدتها
    نانسي عجرم مع والدتها

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورًا تجمعها بأسرتها، احتفالا بعيد الأم الذي يوافق اليوم 21 مارس.

كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد الأم؟

وظهرت نانسي في الصور بصحبة والدتها في مناسبات مختلفة، كما شاركت الجمهور صورًا تجمعها ببناتها، أثناء قضاء أوقات الإجازة معهن، أو أثناء الدراسة.

وعلقت نانسي "بعيد الأم هالسنة… القلب مش متل كل سنة. فيه أمهات عم تبتسم ودمعتها بعينها، وأمهات قلبها مكسور، بس بعدها عم تعطي حب بلا حدود. لكل أم موجوعة، حزينة، أو ناطرة، إنتِ القوة، وإنتِ العيد".

نانسي عجرم توجه رسالة لجمهورها بمناسبة عيد الأم

وتابعت "الله يحمي كل أم، ويصبر قلبها، ويرحم اللي عم يسهروا علينا من فوق، وإن شاء الله نعيّد عن قريب بسلام وراحة بال. كل عيد أم وأنتوا النبض اللي بخلّينا نكمّل".

نانسي عجرم طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها بعنوان ابتدت ليالينا، بمناسبة شهر رمضان الكريم، ترويجا لمسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2026، وشارك في تصوير فيديو كليب الأغنية عدد كبير من النجوم، بينهم: يسرا، ماجد المصري، خالد سليم، هند صبري، ريهام عبدالغفور، أمينة خليل، إلهام شاهين، دينا الشربيني، أيتن عامر، إياد نصار، محمد ثروت، إنجي المقدم، أمل بوشوشة.

ابتدت ليالينا كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، وتقول كلمات الأغنية: "ليالينا ليالينا.. ابتدت ليالينا.. وأنت مكانك وسطينا.. علشان خاطرك بالذات.. زودنا الحلويات، صاحيين قايمين.. بايتين قاعدين.. بنشوف إيه فرّحك، انت وبس المقصود، كله هنا هنا موجود، بس يا سيدي نشوفك مبسوط، ونشوف إيه يريحك، ماشيين حلوين صاحيين أوي… فرافيش ولذاذ شاطرين أوي".

الأب يلحق بصغيريه.. المنوفية تودع 3 ضحايا في حادث اختناق الغاز يوم العيد
