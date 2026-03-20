أول رد من عمرو محمود ياسين على شائعة تمس حياته الشخصية.. ماذا قال؟

احتفلت الفنانة بسنت أبو باشا بنجاح مسلسل "حكاية نرجس" بطولة الفنان ريهام عبد الغفور، الذي عرض في النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

نشرت بسنت صور من كواليس التصوير عبر صفحتها على انستجرام، ظهرت خلالها مع أبطال وصناع المسلسل منهم الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنانة إلهام وجدي.

بسنت أبو باشا تحتفل بنجاح "حكاية نرجس"

وكتبت بسنت أبو باشا على الصور: " مفيش كلام يوصف إحساسي وقد ايه انا مبسوطة اني كنت جزء من المسلسل ده، الحمد لله شكرا استاذ مشيش من قلبي شكرا أحلى ريكو شكرا استاذ سامح الجميل، بحبكوا اوي وشكرا لكل الناس اللي في المسلسل قدام و ورا الكاميرا".

ريهام عبد الغفور تتألق في مسلسل "حكاية نرجس"

حاز دور الفنانة ريهام عبد الغفور ضمن أحداث المسلسل على إشادة النقاد والجمهور، الذين أكدوا أنها قدمت دورا استثنائيا في دراما رمضان هذا العام.

تدور أحداث المسلسل حول نرجس التي تعاني من ضغط إجتماعي بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لتقرر خطف عدد من الأطفال وسط العديد من الأحداث المشوقة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حمزة العيلي، بسنت أبو باشا، تامر نبيل، سماح أنور، تأليف عمار صبري، إخراج سامح علاء.

رسمياً.. الرقابة تكشف أسباب رفع فيلم "سفاح التجمع" من دور العرض

تعرف على إيراد الفيلم الكوميدي "برشامة" في ليلة وقفة عيد الفطر