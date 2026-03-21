احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي، بعيد الأم، والذي يوافق اليوم السبت ثان أيام عيد الفطر المبارك، واستعادت ذكرياتها مع والدتها التي رحلت عن عالمنا، وذلك تعليقا على صورة من طفولتها تجمعها بالراحلة، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

رانيا فريد شوقي تتذكر والدتها الراحلة

وكتبت رانيا "السنة دي عيد الأم جاي مع تاني يوم العيد، وسنوية أمي.. سنتين فاتوا مش مصدقة، بس مش هنكد عليكم، هفتكر معاكم أجمل ذكرياتي. استعدادات عيد الفطر في آخر يومين في رمضان نتجمع خالاتي وأولادهم في بيت جدو محمد ترك في منطقة الزيتون.. المدخل للمربع السكني كان له بابين، واحد صغير ناحية بيت جدو والتاني كبير عشان العربيات تدخل منه، المربع السكني فيه بيوت يمين وشمال كأنهم فيلات دورين غير الأرضي أو دور، وكل دور منفصل عن التاني وله مدخل جانبي وفي الوسط جنينة كبيرة مشتركة لكل البيوت وفيها شجر فاكهة".

وتابعت "المساحة كانت كبيرة وكل الجيران تعرف بعض، بيت جدو كان له سلم على تراس كبير، والبيت له باب جانبي وباب المطبخ اللي بيفتح على الجنينة، بيوت زمان الحلوة الواسعة اللي سقفها عالي وفيها صندرة كنت بخاف منها".

رانيا فريد شوقي وذكريات طفولتها في عيد الفطر

وأضافت رانيا "ماما وخالاتي يعملوا عجينة كحك العيد الأول وبعدين البسكوت أبو نشادر وكانت كمية كبيرة عشان تكفي كل عيلة منهم، وإحنا في الوقت ده مقضينها لعب وغنا وهيصة وأول ما العجينة تجهز نقعد جنبهم على الأرض ننقش كحك العيد ونرصه في الصاجات، ونعمل أشكال البسكوت وندهنه بيض ونغطي الصاج بقماش، ونحط الصاج على راسنا ونروح مشي للفرن.. كان جنب البيت في شارع يمين في آخره الفرن، ويا ويله اللي يوقع صاج! وطبعاً بقية الصاجات كانت تروح بالعربية لأنهم كانوا قلقانين مننا.. أطفال بقى".

وأشارت إلى أنها وأطفال العائلة، كانوا يقضون الوقت في الغناء، مرددين أغنية "العدس الليلة" بعد استبدال كلمة العدس بـ الكحك، مضيفة "وأول ما نقول (يندلق الكحك وينكب) ماما تقولنا (ليه الفال ده يا ولاد اللذينة؟) نكمل الأغنية (يا سوسو أحسنلك لايميها لنجيب عليها واطيها).. تضحك وتقول (مش هلايمها) كنا نفضل مطبقين اليومين صعبان علينا ننام، ويا ويل اللي يقع ينام يصحى يلاقي نفسه أبو دقيق شقاوة عيال".

رانيا فريد شوقي تتحدث عن والدها الفنان فريد شوقي

وعن ذكرياتها مع والدها النجم الكبير الراحل فريد شوقي، قالت "وكان بابا يجي يقعد مع أجواز خالاتي في التراس شوية ويروح يرغوا ويهزروا، وطبعاً يتريقوا على ملحمة الكحك العائلية، وبابا يندهلي (تعالي هاتي بوسة).. أجري عليه يروح عضضني في خدي ولو بابا بيشتغل يكلمنا في التليفون يطمن علينا، يقولنا: (وحشتوني.. هتيجوا إمتى بقى البيت وحش من غيركم)".

وتحكي رانيا كيف كانت تقضي العيد مع أطفال أسرتها، لافتة إلى أنهم كانوا يجتمعون في بيت الجد ثالث أيام العيد، وكل طفل يرتدي الملابس الجديدة، ويلعبون في "الجنينة"، متابعة "نضرب بمب ونفكه ونحط البارود في علبة ونرميه في بير السلم من آخر دور ونجري نستخبى.. كان بيعمل صدى صوت زي القنبلة، عيال مؤذية. أنا عايشة على الذكريات هي اللي بتطبطب على قلبي من وجع الفراق.. وحشتيني أوي يا سوسو، إنتي معايا وحواليا دايما يا أمي، عيدك في الجنة بإذن الله يا أمي".

