هنأت الفنانة منى زكي، الفنانة ريهام عبد الغفور على نجاح مسلسل "حكاية نرجس" الذي عرض في النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026 وحقق نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا.

نشرت منى زكي بوستر المسلسل عبر خاصية الاستوري على حسابها "انستجرام" وكتبت: "شكرا أوي على الأداء الاستثنائي والإبداع والإخلاص والصدق في كل كادر امتعتونا وشرفتونا وعلمتونا".

وتابعت: "أستاذة ريهام أستاذ حمزة أستاذة سماح أستاذ تامر نبيل كل الزملاء أمام ووراء الكاميرا على رأسهم الأستاذ سامح علاء المخرج الكبير".

منى زكي تغيب عن دراما رمضان 2026

غابت النجمة منى زكي عن دراما رمضان هذا العام، وكانت آخر مشاركاتها في الدراما التلفزيونية بمسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشاكل وخلافات في محيطها الأسري والعملي فتسعى للتصدي لها.

وشارك ببطولة المسلسل كل من رشدي الشامي، دياب، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، خالد كمال، محمد عبد العظيم، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.

ريهام عبد الغفور تشارك بفيلم "برشامة" في عيد الفطر

تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور بفيلم "برشامة" الذي يعرض حاليا بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الفطر، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصربة، هم الفنان هشام ماجد، من باسم سمرة، حاتم صلاح، مصطفى غريب، فدوى عابد، تأليف خالد دياب وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شاب يبتكر وسيلة غش جديدة للنجاة من جحيم الثانوية العامة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الطريفة والكوميدية.

