استعرضت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم إطلالتها من كواليس كليبها الجديد "سيدي سيدي"، الذي طرحته منذ أيام عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت نانسي في الصور مرتدية فستان باللون الذهبي اللامع خطفت به الأنظار، وارتدت حذاء رياضي" كوتشي"وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

اخر حفلات نانسي عجرم

أحيت نانسي عجرم مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان "واو" في الرياض، وسط حضور جمهورها ومحبيها الذين تفاعلوا مع باقة من أشهر أغانيها.

أغنية "سيدي يا سيدي" تتخطى 4 مليون مشاهدة

تخطى كليب نانسي عجرم "سيدي يا سيدي" حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة خلال أيام من طرحها.

