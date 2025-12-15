هاجمت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، أحد الأشخاص دون الكشف عن اسمه، بسبب رأيه في أسباب التحرش بالأطفال، وهو ما انتقدته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وكتبت عبير: "مع أسفي الشديد مينفعش يا شيخ يا محترم تقول إن إللى بيتحرش بالأطفال بيعمل كدة من كتر إللي بيشوفه من العري، المتحرش عموما عنده خلل نفسي وإنحراف أخلاقي وسلوكي ولا علاقة بإللى إنت بتقوله ده فى هذا الإنحراف. مش كل حاجة هنجيب فيها الذنب على الست ونعمل زي الصهاينة إللي بيقولوا إن الستات شياطين، احترموا عقول الناس بقى لو سمحتم".

كانت آخر مشاركات عبير الشرقاوي الفنية بمسلسل "مش ألف ليلة وليلة" عام 2010، وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، بينهم: أشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، أحمد راتب، لطفي لبيب، تأليف وليد يوسف، إخراج أحمد فوزي.

