أشاد المخرج يسري نصر الله بفيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي، وإخراج مروان حامد، والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي مؤخرًا.

وكتب نصر الله عبر حسابه على فيسبوك: "مروان حامد عمل حاجة أدهشتني في الست، قدر يلاقي أسلوب يحكي بيه حكاية أيقونة قوية بموسيقية وإحساس عالي، وأنا بتفرج على الفيلم ما فكرتش خالص في مدى مطابقة الشخصيات لخيالي عنهم (بالرغم من أني عاصرت ٢٠ سنة من الأحداث) أد ما سبت نفسي أتاخذ في شلال الأصوات والنور والصور والمشاعر".

وأضاف: "وكنت مبسوط إني ما غرقتش في الشلال ده، انبسطت من المزيج اللي مارسته فنانة كبيرة بين الحنان والقسوة على النفس وعلى الغير عشان تدافع عن فنها وعن سيطرتها على فنها".

وعن أداء منى زكي: "انبسطت من منى زكي اللي أدت الدور شديد الصعوبة ده وكأنها بتعمل حاجة بسيطة، ماعرفش لو كنت شوفت أم كلثوم، بس عارف إني شوفت ست قوية، شوفت الست".

فيلم "الست" يجسد سيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، ومن تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وبطولة عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.

