نقل الفنانة جليلة محمود غرفة العناية المركزة

تمر الفنانة جليلة بأزمة صحية استدعت نقلها المستشفى ودخولها العناية المركزة مؤخرا.

وأوضح مصدر مقرب من الفنانة جليلة محمود أنها تتواجد حاليا بإحدى غرف العناية المركزة، تحت مراقبة الأطباء، إذ تعاني من انسداد رئوي وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وتصدرت الفنانة جليلة محمود محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات جمهورها ومحبيها بتمام الشفاء.

وشاركت الفنانة جليلة محمود طوال مسيرتها الفنية بعدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تعاونت خلالها مع أبرز النجوم منها فيلم"حمام الملاطيلي"، لعبت دور زميلة نعيمة (شمس البارودي) بالسكن، وفي فيلم "الشياطين والكورة"، ومسلسل "المفسدون في الأرض" و"الشهد والدموع"، و"هوانم جاردن سيتي".

وكان من أبرز أدوارها فيلم "الكيت كات" بطولة النجم الراحل محمود عبد العزيز.

