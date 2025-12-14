خضعت الفنانة أيتن عامر لجلسة تصوير جديدة، نشرت إحدى صورها عبر حسابها على فيسبوك.

ظهرت أيتن مرتدية إطلالة كلاسيكية بشورت جلد خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "الجو ساقعة يا فنانة، أحلى أيتن، أحلى تونة، منورة الدنيا يا أحلى أيتن، جامد الهوت شورت ده".

آخر مشاركات أيتن عامر الفنية

كانت آخر مشاركات أيتن عامر بمسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول نصاب محترف يعمل لصالح مجموعة من الأشخاص يقومون بأعمال غير قانونية، ثم يقع ضحية لمؤامرة ويدخل على إثرها السجن، وعندما يخرج منه يحاول بناء حياته من جديد ويعقد تحالفات جديدة، بينما يخطط للانتقام ممن ظلموه.

أعمال تنتظر عرضها أيتن عامر قريبا

تشارك أيتن عامر بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة النجم ياسر جلال والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

اقرأ أيضا:

دارين حداد تنشر فيديو جديد من حفل زفافها.. والنجوم يهنئونها

فيديو النظرة الأولى لـ هنيدي وابنته يثير إعجاب الجمهور