"مسكت الصرصار ولعبت مع الفار".. شجاعة ياسمين عبد العزيز تُبهر الجمهور

08:20 م 13/12/2025
    خوف جمهور ياسمين من رد فعلها بعدما امسكت بالفار
    فقرة ياسمين عبدالعزيز ايه اللي في الصندوق (3)
    ياسمين عبدالعزيز تخمن ما في الصندوق (1)
    فقرة ياسمين عبدالعزيز ايه اللي في الصندوق (1)
    ياسمين عبدالعزيز تمسك الفار (1)
    ياسمين عبدالعزيز تمسك الفار (2)
    ياسمين-صبري-في-برنامج-معكم
    ياسمين عبدالعزيز تخمن ما في الصندوق (2)
    خوف-الجمهور-من-فقرة-الصرصار-مع-ياسمين-صبري
    ياسمين-عبدالعزيز-مع-الصرصار-(2)
    ياسمين-عبدالعزيز-مع-الصرصار-(1)
    ياسمين-عبدالعزيز-تمسك-الفار-(3)

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز الجدل، بعد ظهورها بشكل غير متوقع في برنامج "معكم منى الشاذلي"، عبر شاشة قناة «ON».

وكشفت ياسمين عن شجاعتها و"قلبها الميت"، في مواجهة الفار والصرصار، حيث شاركت في فقرة بعنوان "ياسمين والصندوق"، والتي يتم خلالها وضع أشياء أو حيوانات أو حشرات داخل الصندوق لتضع ياسمين يدها دون رؤيتها وتكتشف ما في داخله.

وخلال الفقرة وضعت ياسمين يدها داخل الصندوق لتكتشف مجموعة من الصراصير ثم أمسكت بالصرصار أكثر من مرة دون أي خوف

، كما أمسكت فأرًا وقامت بمداعبتها و"طبطبت عليه"، في مشهد أثار دهشة حضور برنامج منى الشاذلي.

وأكدت ياسمين عبد العزيز أنها لا تخاف من الإمساك بالكائنات الصغيرة، لكنها تخاف من أي طائرة لديه ريش، وهذا ما ظهر في فقرة النعام والتي ركضت فيها خائفة واختبأت في الأستوديو.

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان" بطولة كريم فهمي تأليف عمرو محمود ياسين.

