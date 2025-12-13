أكد متحدث باسم وزارة الداخلية السورية أن منفذ الهجوم الذي استهدف قوات أمن سورية ودورية أمريكية مشتركة قرب مدينة تدمر كان عنصرًا في قوات الأمن ويتبنى فكرًا متطرفًا، لافتًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للتحقق من وجود صلة محتملة له بتنظيم داعش، وذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام سورية.

وكانت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" قد أعلنت، اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني أمريكي، إلى جانب إصابة ثلاثة آخرين، إثر هجوم مسلح وقع خلال جولة ميدانية مشتركة مع قوات الأمن السورية في محيط مدينة تدمر وسط سوريا، وأسفر أيضًا عن مقتل عنصرين من قوات الأمن السورية.

ومن جانبه، نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاثة أمريكيين قتلوا في سوريا (جنديان ومترجم مدني)، كما دعا بالشفاء العاجل لثلاثة جنود آخرين مصابين تأكدت سلامتهم.

وقال ترامب في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، "كان هذا هجومًا شنّه تنظيم داعش ضد الولايات المتحدة وسوريا، في منطقة بالغة الخطورة خارجة عن سيطرتهم الكاملة"، مضيفًا: "الرئيس السوري أحمد الشرع، أعرب عن غضبه واستيائه للغاية من هذا الهجوم، وسيكون هناك ردٌّ حازم".