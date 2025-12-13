عبلة كامل: "معنديش صفحة على الفيسبوك ومش هيبقى عندي لحد ما أقابل وجه كريم"

خضعت الفنانة سارة سلامة لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "فيسبوك".

ظهرت سارة في الصور مرتدية إطلالة كاجوال أنيقة وسط كلبيها، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر أعمال سارة سلامة الفنية

كانت آخر مشاركات سارة سلامة الفنية بمسلسل "نقطة سودة" وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم أحمد فهمي، ناهد السباعي، أحمد بدير، أحمد مجدي، تأليف أمين جمال ومينا بباوي، إخراج محمد أسامة.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول رضوى وشقيقها صلاح اللذان يجهزان خطة شيطانية للانتقام من عائلة السيوفي وإمبراطوريتها، ويتعين على عمر السيوفي وعلي السيوفي التصدي لهما، لكن الأمور تأخذ منعطفا خطيرا بعد أن يقع عمر ورضوى في حب بعضهما البعض رغم العداوة المشتعلة.

أعمال تنتظر عرضها سارة سلامة قريبا

تشارك سارة سلامة في مسلسل "السرايا الصفرا" بطولة وفاء عامر، ناصر سيف، حسني شتا، إيهاب فهمي، منة عرفة، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج جوزيف نبيل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

