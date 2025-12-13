دولة التلاوة تحتفي بالشيخ حمدي الزامل: مسيرة عطاء وتفان في خدمة القرآن

احتفى برنامج "دولة التلاوة" بالشيخ حمدي محمود الزامل، وهو أحد الأصوات التي تركت بصمة عميقة في قلوب مُحبي تلاوة القرآن الكريم.

ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة الشيخ الزامل الطويلة، وإسهاماته القيمة في إثراء فن التجويد ونشر تعاليم الكتاب العزيز.

وقد قوبل هذا الإعلان بتصفيق حار من الحضور ومُتسابقي البرنامج على حد سواء، مُعبرين عن تقديرهم واحترامهم لصوته الشجي.

يتميز صوت الشيخ حمدي محمود الزامل بعمق إحساسه وروعته في الأداء، حامِلًا بين طياته خلاصة التجربة القرآنية والالتزام الديني الراسخ.

التكريم جاء تجسيدًا لرحلة طويلة من التفاني والجهد غير المنقطع الذي بذله الشيخ في خدمة القرآن الكريم وأهله، مخلفًا وراءه إرثًا عظيمًا في فن التلاوة.