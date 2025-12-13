(أ ب)

تصاعد القتال صباح اليوم السبت، على طول حدود تايلاند وكمبوديا، حتى بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتصرف كوسيط حصل على موافقة من كلا البلدين لوقف إطلاق نار جديد.

وقال مسؤولون تايلانديون إنهم لم يوافقوا على وقف إطلاق نار، فيما لم تعلق كمبوديا مباشرة على ادعاء ترامب، لكن وزارة دفاعها قالت إن المقاتلات النفاثة التايلاندية نفذت غارات جوية صباح السبت.

وقال وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك فوانجكيتكو اليوم السبت، إن بعض تصريحات ترامب "لا تعكس فهماً دقيقًا للوضع"، مضيفًا أن وصف ترامب لانفجار لغم أرضي أصاب جنودًا تايلانديين بأنه "حادث طريق" كان غير دقيق، ولا يعكس موقف تايلاند بأنه كان عملاً عدوانيًا متعمدًا.

وقال سيهاساك إن استعداد ترامب للإشادة بما قد يكون "معلومات من مصادر تعمدت تزييف الحقائق"، بدلاً من تصديق تايلاند أضر بمشاعر الشعب التايلاندي "لأننا نعتبر أنفسنا - ونحن فخورون في الواقع - بأننا أقدم حليف للولايات المتحدة في المنطقة".