مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وجود متحور جديد.. وهذه علامات الخطر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن الفيروس التنفسي الأكثر انتشارًا حاليًا هو فيروس الإنفلونزا الموسمي المعتاد وليس متحورًا جديدًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة" إن النوعين الأكثر انتشاراً حالياً هما (H1N1) و(H3N2)، مشيراً إلى أن الناس يشعرون بزيادة في حدة وانتشار الأعراض هذه المرة لأن الفيروس يغير شكله بشكل دوري ليبقى قادراً على الانتشار، حتى في غياب متحورات جديدة تماماً.

وأوضح تاج الدين، أن هذا التغير السنوي هو السبب في أن التطعيم الموسمي يتم تحديثه كل عام ليشمل السلالات المتوقعة.

وأضاف: "التطعيم الموجود هذا الموسم يحمل عنوان 2025/2026، ويحتوي على محتوى وقائي ضد نوعين من إنفلونزا (أ)، بما فيهما (H1N1) و(H3N2)، ونوعين من إنفلونزا (ب)".

وشدد على أن التطعيم لا يُعطى للجميع، بل للفئات المستهدفة مثل الأطفال الصغار وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في الجهاز التنفسي أو القلب ومن يعانون من نقص المناعة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للصحة مُقدماً نصائح وقائية مباشرة، قائلاً: "الإنفلونزا الحالية معدية، لذا فإن الشخص المصاب يجب أن يلتزم البيت لمنع نقل العدوى للآخرين في المدرسة أو العمل أو المواصلات".

وأكد أن الراحة في المنزل لمدة 3 أيام على الأقل تُعد أمرًا ضروريًا، لأنها تحمي الشخص من احتمالية تطور المضاعفات مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي، كما تحمي المحيطين به.

واختتم الدكتور محمد عوض تاج الدين حديثه بالإشارة إلى علامات الخطر التي تستدعي استشارة الطبيب فوراً، مؤكداً على ضرورة عدم التهاون معها.

وقال: "إذا ظهرت على الطفل أو الكبير أعراض مثل صعوبة في التنفس، أو كحة مصحوبة ببلغم، أو ارتفاع مستمر في درجة الحرارة، فلابد من استشارة الطبيب المعالج أو طبيب الأسرة على الفور".