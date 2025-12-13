عبلة كامل: "معنديش صفحة على الفيسبوك ومش هيبقى عندي لحد ما أقابل وجه كريم"

نشر الفنان هشام ماجد صورة من كواليس مشهد جمع الفنانة أسماء جلال والفنان مصطفى غريب من فيلم "فيها إيه يعني؟" الذي بدأ عرضه مؤخرا على منصة "يانجو بلاي"، وذلك عبر صفحته على "فيسبوك".

وظهر مصطفى غريب في المشهد في علاقة رومانسية مع الفنانة أسماء جلال، إذ يجسد زوجها ضمن أحداث الفيلم، وكتب هشام ماجد على الصورة: "ليلتكم مهببة انتوا الاتنين".

ويأتي تعليق الفنان هشام ماجد نظرا لكون الفنانة أسماء جلال جسدت شخصية زوجته ضمن أحداث جزئي مسلسل "أشغال شقة"، وشاركهما البطولة أيضا الفنان مصطفى الذي جسد دور مساعد الفنان هشام ماجد ضمن أحداث المسلسل.

وقامت الفنانة أسماء جلال بالرد على هشام ماجد من خلال نشر صورة من كواليس مسلسل "أشغال شقة" ظهرت خلالها في الكوشة وكتبت: "معلش عندي أسبابي".

كما أعاد الفنان مصطفى غريب نشر صورة لمشهد يجمعه بالفنانة أسماء جلال من أحداث الفيلم عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: "شقطت منك حبيبتك ياعم".

وعلق الجمهور على صورة هشام ماجد: "بتخونينا يا ياسمين، عشان تبقى تثق في حد زيادة أوي، حاول تنسحب بهدوء، لما تيجي الضربة من أقرب حد ليك".

كواليس فيلم "فيها ايه يعني؟"

تدور أحداث الفيلم حول محاسب متقاعد يعيش أسيرًا لذكريات قصة حب قديمة لم تكتمل، ثم يلتقي عن طريق الصدفة بربة منزل كانت حبيبته السابقة، وسرعان ما تأخذ حياتهما مسارًا غير متوقع، وتُبعث من جديد قصة حبهما وهما في مرحلة عمرية متقدمة، وتتوالى الأحداث.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ميمي جمال، مصطفى غريب، تأليف وليد المغازي ودينا ماهر، إخراج عمر رشدي حامد.

