نشرت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة لها على انستجرام، وذلك من أحدث ظهور على السوشيال ميديا.

ظهرت مي في الصورة داخل سيارتها مرتدية إطلالة كاجوال شبابية خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "أحلى عروسة دي ولا ايه؟، قمر، تحفة، ميكا روح قلبي، ربنا يسعدك، ضحكتها عسل".

آخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات مي عز الدين في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلبي ومفتاحه" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، دياب، أحمد خالد صالح، تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور أحداث المسلسل امرأة مطلقة تسعى للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـمُحلل، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

أعمال تنتظر عرضها مي عز الدين قريبا

تشارك الفنانة مي عز الدين بمسلسل "قبل وبعد" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026 ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم عماد زيادة، هاني عادل، سوسن بدر، ليلى عز العرب، ريم البارودي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج مرقس عادل.

اقرأ أيضا:

بالفستان الأبيض.. دارين حداد تحتفل بزفافها في حفل عائلي

في ثلاثة أيام.. إيرادات فيلم "الست" تتجاوز 7 ملايين جنيه