خضعت النجمة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة نشرت إحدى صورها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ظهرت نيللي مرتدية إطلالة جريئة وكانت الحلسة باللونين الأبيض والأسود خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وعلقوا: "صورة أوروبية، الذهب لا يصدأ، تحفة، قمر، أميرة، الفنانة الجميلة، الحلوة القمر".

آخر أعمال نيللي كريم الفنية

يعرض للنجمة نيللي كريم بدور العرض السينمائي حاليا فيلم "الست" وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم النجمة منى زكي، الفنان عمرو سعد، الفنان سيد رجب، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

أعمال تنتظر عرضها نيللي كريم قريبا

تشارك نيللي كريم بفيلم "جوازة ولا جنازة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم شريف سلامة، عادل كرم، لبلبة، إنتصار، محمود البزاوي، تأليف دينا ماهر وأميرة دياب، إخراج أميرة دياب.

