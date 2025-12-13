الصحة: الحصول على لقاح الأنفلونزا يقلل من حدة وعدد مرات الإصابة

كتب-محمد شاكر:

وجهت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، لأنه يقلل من حدة وعدد مرات الإصابة.

وتابعت: يمكن الاتصال بالخط الساخن 105 والاستفسار عن أقرب وحدة صحية متوفر بها لقاح الأنفلونزا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا السنوي مهم خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس ومن بينهم:

- الحوامل

- كبار السن

- الأطفال الصغار

- الأشخاص المصابون بضعف المناعة

